Covid-19: Aumentam as internações no Hospital de campanha, em Sena Madureira

Se no começo da semana somente dois moradores estavam internados no Hospital de campanha de Sena Madureira com a Covid-19, nesta segunda-feira (12), esse número aumentou consideravelmente.

De acordo com o Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, na presente data dez moradores estão internados, dentre eles há idosos e crianças. A capacidade do Hospital de campanha é para 15 pacientes.

O representante da Sesacre em Sena Madureira, Daniel Herculano, atribui esse aumento nas internações ao fato dos moradores terem relaxado quanto às medidas preventivas. “Existe uma falsa impressão de que as coisas estão dentro da normalidade. Mas, a verdade é que o vírus ainda é circulante. Muitas pessoas deixaram de usar a máscara e de adotar as demais medidas, por isso, está se refletindo no aumento das internações. Mais uma vez reforçamos: Vamos adotar os cuidados necessários. Essa doença não é brincadeira”, comentou.

Além das internações, aumentou também o número de mortes provocadas pela Covid. Ao todo, 15 óbitos envolvendo moradores de Sena Madureira já foram verificados até o presente momento.

Por outro lado, 1.438 moradores que testaram positivo para a doença conseguiram se reabilitar.

