Corpo de jovem é encontrado enterrado em cova rasa

O corpo do jovem Luís Gustavo da Silva Rocha, de 19 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa, na manhã desta quarta-feira (13), na Rua Mario Quintana, no Bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os restos mortais foram encontrados por moradores do bairro, que avistaram vários urubus sobrevoando uma área de terra com vegetação baixa. Ao chegar no local para verificar o que estaria enterrado, os populares localizaram o corpo de Luiz Gustavo já em estado avançado de decomposição, amarrado, amordaçado e com várias perfurações de faca no peito.

A Polícia Militar foi acionada e estiveram no local, e acabaram confirmado a veracidade das informações. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que também confirmou que o corpo apresentava vários sinais de tortura. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o cadáver e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames.

O padrasto de Luís Gustavo reconheceu o corpo do enteado e também informou que a vítima estava desaparecida desde sábado (9), e que era morador do ramal do Moreira, no Bairro Santa Maria. O jovem não pertencia a nenhuma facção criminosa.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Ithamar Souza, Ecos da Notícia

Deixe seu comentário

comentários