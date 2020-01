Corpo de homem que foi sequestrado é encontrado com marcas de tortura e orelha decepada

ITHAMAR SOUZA, PARA CONTILNET

Mesmo com todo efetivo da segurança pública nas ruas, montando barreiras e fazendo rondas, a violência não deu trégua. O corpo de um homem ainda não identificado, de, aproximadamente 23 anos, foi encontrado jogado às margens do Ramal do Mutum, região do Bairro Alto Alegre, em Rio Branco, na noite deste domingo (5).

Segundo informações de populares, a vítima estava transitando a pé por uma rua do Bairro Alto Alegre, quando três criminosos, que estavam em um carro de cor verde, renderam o homem e com uso de arma de fogo obrigaram o jovem a entrar no veículo. O sequestro aconteceu às 20h, e o homem foi encontrado morto por populares às 23h no ramal.

Corpo foi encontrado por populares com marcas de tortura e sem a orelha/Foto: cedida

A perícia constatou que o corpo da vítima estava com marcas de tortura e com a orelha arrancada. Os criminosos ainda desferiram vários golpes de terçado e ainda efetuaram dois tiros na cabeça, peito, costa e abdômen da vítima. Segundo a polícia, o crime foi efetuado no mesmo local onde o corpo foi achado.

Policiais Militares do 3° batalhão colheram informações sobre o ocorrido e isolaram a área. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para identificação e exames cadavéricos.

Nenhum suspeito de matar o homem foi preso até o momento. Não se sabe a motivação do crime. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vão investigar o caso.

Deixe seu comentário

comentários