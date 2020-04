Coronavírus: Sena Madureira tem 19 casos descartados e 01 em análise

Edinaldo Gomes

De acordo com o último Boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a cidade de Sena Madureira ainda não tem nenhum caso confirmado de Coronavírus. Dos casos notificados, 19 foram descartados e apenas 01 encontra-se em análise.

Mesmo assim, de acordo com Elvys Danni, Gerente-geral do Hospital de Sena, é muito importante que os cuidados continuem sendo tomados pela população. “Estamos colocando em prática o Plano de enfrentamento ao Coronavírus que engloba instalação de barreira sanitária e orientações à comunidade, mas é fundamental que os moradores sigam as orientações do Ministério da Saúde e da Sesacre no sentido de manter o isolamento social”, frisou.

Os moradores que por ventura apresentarem sintomas da doença deverão ser levados à Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso, referência no município para o atendimento de pacientes com suspeitas da doença. De acordo com o IBGE, a população de Sena Madureira é estimada em mais de 45 mil habitantes, entre as zonas urbana e rural.

