Coronavírus: Sena Madureira registra 26 notificações; 4 estão em análise

O boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (1º), pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), indicou que ainda não há casos confirmados do Coronavírus na cidade de Sena Madureira. Até agora foram feitas 26 notificações, das quais 22 foram descartadas e 4 estão em análise.

No município, a Unidade Básica de Saúde Carlos Afonso é a referência no atendimento às pessoas com sintomas da doença. É lá que é feita a coleta e em seguida encaminhada para o Centro de infectologia Charles Meriéx, em Rio Branco.

Além de Sena Madureira, outras duas cidades que formam a Regional Purus também não registraram casos de Coronavírus. Em Manoel Urbano, foram feitas 4 notificações, mas os exames testaram negativo em todas elas. Já em Santa Rosa, há 2 notificações até a presente data, porém, ambas foram descartadas.

