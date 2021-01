Coronavírus matou em média três pessoas por dia no Acre na primeira semana do ano

O Acre contabilizava até a quarta-feira, dia 06, 119.557 notificações de contaminação pela doença, sendo que 76.801 casos foram descartados. As mortes, que dispararam nesse início de 2021, são reflexo ainda das internações no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), que já ocupam 75% dos leitos do hospital especializado.

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), havia ainda 378 exames de RT-PCR aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 37.712 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 123 pessoas seguem internadas.

Dos mortos da primeira semana do ano, a maioria tinha mais de 60 anos. Contudo, o número de infectados cujos casos foram confirmados nos últimos dias apresentou alta entre os mais jovens, com idade até 39 anos. Ao menos cinco dos mortos tinha mais de 65 anos.

VEJA A LISTA:

A. L. M., de 68 anos, morador de Rio Branco, deu entrada no dia 16 de dezembro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), vindo a óbito na sexta-feira, dia 1º de janeiro.

N. R., de 74 anos, moradora de Feijó, deu entrada no dia 26 de dezembro de 2020, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e faleceu no sábado, dia 2 de janeiro.

O. L. S., de 76 anos, moradora de Rio Branco, a idosa deu entrada no dia 28 de dezembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac), e faleceu no sábado, dia 2 de janeiro.

D.F.S.F.J., de 40 anos, morador de Rio Branco, deu entrada no dia 2 de dezembro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e veio a óbito no sábado, dia 2 de janeiro de 2021.

P.J.S.L., de 53 anos, morador de Rio Branco, deu entrada no dia 16 de dezembro e faleceu no domingo, dia 3 de janeiro, no Hospital Santa Juliana.

M.G.N.S., de 70 anos, moradora de Rio Branco, a idosa deu entrada no dia 24 de dezembro, no Into-AC e faleceu no sábado, 2 de janeiro.

S.R.F., de 90 anos, moradora de Porto Acre, deu entrada no dia 30 de dezembro de 2020, no Into-AC em Rio Branco, e faleceu no domingo, 3 de janeiro.

A.R.C.S., de 76 anos, morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 2 de dezembro de 2020, no hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta terça, 5 de janeiro.

A.F.S., de 65 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 22 de dezembro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta segunda, 4 de janeiro.

E. A. P., de 72 anos, morador de Acrelândia, deu entrada no dia 2 de janeiro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a falecer no dia seguinte, 3.

F. C. M. S., de 40 anos, morador de Rio Branco, deu entrada no dia 26 de dezembro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta terça-feira, dia 5 de janeiro.

F. N. S., de 95 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 26 de dezembro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 5 de janeiro.

R. P. F, de 98 anos. Moradora de Feijó, a idosa deu entrada no dia 3 de janeiro, no Hospital Geral de Feijó, e faleceu nesta terça-feira, dia 5.

E. C. S., de 76 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 1º de janeiro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a óbito nesta terça-feira, 5.

J. S., de 55 anos, moradora de Plácido de Castro, deu entrada no dia 4 de dezembro de 2020, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), vindo a falecer no dia 5 de janeiro..

João Renato Jácome, do Notícias da Hora

