Coronavírus: Em Sena, 20 casos foram descartados e 4 estão em análise

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O último boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), constatou que a cidade de Sena Madureira ainda não tem caso confirmado do novo Coronavírus.

Até agora, de acordo com o levantamento, houve apenas notificações. Foram 24 casos notificados, sendo que desse total, 20 já foram descartados e 4 estão em análise.

De acordo com Elvis Danny, Gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, o Plano de enfrentamento ao Coronavírus continua sendo colocado em prática. “Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, estamos realizando várias ações que contam também com o apoio do Governo do Estado. Sabemos que é uma situação difícil, mas temos que tomar as devidas precauções e medidas para amortizar o problema”, destacou.

Uma das recomendações mais recorrentes diz respeito ao isolamento social. “O que a gente pede sempre é que as pessoas, se puderem, fiquem em casa. Em caso de necessidade, ao sair às Ruas, utilizem máscaras e adotem as demais medidas preventivas”, reforçou.

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NAS RUAS ESTÁ LIMITADA A PARTIR DAS 19 HORAS

Por força de um Decreto editado pela Prefeitura de Sena Madureira, os moradores estão proibidos de circular nas Ruas a partir das 19 horas, salvo em situações emergenciais. “Decidimos tomar essa decisão em face desse momento adverso. Com isso, ao ser abordado pela fiscalização, o morador terá que justificar sua presença nas Ruas após esse horário. Agora se a pessoa está indo a uma farmácia ou a uma unidade de saúde não há essa proibição”, destacou o Dr. Getulião Saraiva, secretário municipal de administração.

O decreto passou a valer nesta semana e é válido por 15 dias, podendo ser prorrogado.

