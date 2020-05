Coronavírus: Dois pacientes estão internados no hospital de Sena

Por: Edinaldo Gomes

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, abriga atualmente dois moradores que foram infectados pelo coronavírus. Trata-se de um homem e uma mulher. Eles estão completamente isolados e recebendo toda a atenção dos profissionais da saúde no intuito de atingir a reabilitação.

Nos últimos dias, foi sacramentada uma parceria entre Governo e Prefeitura para a implantação de um Hospital de campanha em Sena Madureira para que esses pacientes que estão no João Câncio Fernandes sejam deslocados para essa unidade. A Prefeitura cedeu uma Unidade de Saúde recém-construída no Bairro Florentino.

Nesta semana, verificou-se um avanço nos casos de coronavírus em Sena, saltando de 17 para 22 o número de infectados.

De acordo com informações do serviço de inteligência da PM, há pessoas infectadas nos seguintes Bairros: Bosque, Segundo Distrito, Cristo Libertador, Eugênio Areal, Bom Sucesso, Vitória, CSU, Rosa Gonçalves, Ana Vieira, José Nogueira Sobrinho, Centro e Vila Militar. Até mesmo na zona rural já tem pessoas com a doença.

Dentre os Bairros que foram citados, os mais afetados são: Bosque, Centro, Vila Militar e Segundo Distrito.