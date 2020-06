Conquista: Hospital de Sena Madureira é contemplado com 41 computadores

Redação Senaonline.net

A principal unidade de saúde de Sena Madureira – Hospital João Câncio Fernandes, recebeu neste semana 41 computadores desktop, modernos. Os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares.

De acordo com Elvis Danny, Gerente-geral da unidade, os computadores servirão para informatizar vários serviços que são oferecidos para a população. “Através de um trabalho realizado pela Equipe Administrativa do HJCF, do Setor de Planejamento e Elaboração de Projetos desta Unidade, através de Emendas Parlamentares destinadas, foram adquiridos 41 computadores desktop, modernos.

Os equipamentos serão utilizados para operacionalizar os setores desta Unidade, informatizando-os para dar celeridade e eficiência aos procedimentos administrativos”, destacou Elvis.

Deixe seu comentário

comentários