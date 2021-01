Conheça os membros da Mesa Diretora da Câmara de Sena; Jacamin é o novo presidente

Da Redação

Aconteceu nesta sexta-feira, 1º de janeiro, a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores de Sena Madureira. na mesma ocasião, também foi realizada a votação para a escolha do novo presidente da Câmara Municipal.

Dois candidatos colocaram seus nomes na disputa. O vereador Jacamin (PP), representando o bloco de oposição ao prefeito Mazinho e Alípio Gomes, da base aliada ao prefeito. Com sete votos, Jacamin sagrou-se vencedor.

Além do seu próprio voto, ele obteve também votos dos seguintes parlamentares: Dênis Araújo (PSDB), José Costa (PTB), Canário (PTB), Pantico (PP), Charmes Diniz (PP) e Sidinei Araújo (PP). Alípio Gomes obteve cinco votos.

O vereador Elvis Danny (Democratas), se absteve da votação.

Jacamin foi reeleito nas eleições do ano passado e passa a cumprir seu segundo mandato na Câmara de Sena Madureira. mesmo sendo integrante da oposição, ele disse que fará um trabalho em prol da população. “Agradeço a todos os meus colegas pela confiança. Quero adiantar que faremos um trabalho com responsabilidade. O que for em prol da população vamos votar favoravelmente. Agradeço deputado ao deputado Gehlen Diniz pelo apoio”, comentou.

A composição da nova mesa diretora da Câmara de Sena Madureira ficou assim:

Presidente: Jacamin (PP)

Vice-presidente: José Costa (PTB)

2º vice-presidente: Pantico (PP)

1º secretário: Dênis Araújo (PSDB)

2º secretário: Sidinei Araújo (PP)

