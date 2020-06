Confronto entre membros do B13 e CV deixa um morto e outro ferido

Davi Sahid Um confronto entre membros da facção do Comando Vermelho e do Bonde dos 13 resultou na morte do presidiário monitorado por tornozeleira Valdir Peres de Oliveira Almeida, de 45 anos, e deixou ferido o jovem João Vitor Silva do Amor Divino, de 19 anos. O confronto aconteceu na manhã desta terça-feira, 16, na rua Raimundo Melo, situada no bairro Montanhês, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, Valdir estava caminhando na rua quando João Vitor e um comparsa se aproximaram em uma moto. Vitor, que estava na garupa da moto, puxou uma arma de fogo e efetuou vários tiros.

Valdir, que também estava armado, revidou efetuando vários disparos. Durante o confronto, Valdir foi ferido com 8 tiros. João Vitor foi ferido com um tiro nas costas que transfixou o corpo. Mesmo ferido, Vitor ainda conseguiu subir na moto e fugir com o seu comparsa. Ele pediu ajuda em uma casa no bairro Jorge Lavocat.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. A viatura 02 seguiu até a rua Raimundo Melo, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Valdir já se encontrava sem vida. Já a ambulância 01 prestou ajuda a João Vitor e o conduziu em estado de saúde grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local onde Valdir estava morto e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo do detento monitorado por tornozeleira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

