COMUNICADO AOS LEITORES

A empresa senaonline.net. que hoje opera em nível municipal, passará por mudanças em seu nome de fantasia, passando a se chamar ACRE ONLINE.NET Assim passaremos a ser um jornal de nível estadual, podendo postar todas as notícias da capital e do interior. Nossa equipe passará a atuar na capital e em todos os municípios do Estado.

No mais, muito obrigado. A qualquer hora a nova empresa estará no ar com nome de ACRE ONLINE.NET.

Agradece a direção geral da empresa e continuaremos com certeza com a mesma responsabilidade e credibilidade.

Deixe seu comentário

comentários