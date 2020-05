Com ciúmes da mulher, homem tenta matar desafeto a terçadadas em Sena Madureira

Redação

Uma tentativa de homicídio foi registrada nesta quinta-feira (7), no Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira. E.S.M, 22 anos utilizou um terçado para tentar matar A.S.N, 22 anos. Ele foi golpeado na cabeça e em outras partes do corpo, ficando em estado grave.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e em um curto espaço de tempo conseguiu prender em flagrante o agressor. Após o crime, ele teria se evadido para um matagal que fica atrás do Estádio Marreirão.

Ao trocar algumas palavras com os policiais, E.S.M confessou a autoria do crime e disse que fez do que fez porque a vítima estava “dando em cima” de sua mulher.

O morador golpeado foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebe todos os procedimentos necessários.

Contra o agressor existe um mandado de prisão expedido pela justiça do Mato Grosso do Sul.

