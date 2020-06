Com 9.295 pessoas infectadas e 254 mortos, casos de Covid-19 continuam aumentando no Acre

O Acre registrou 204 novos casos de Covid-19, fazendo o número saltar de 9.091 para 9.295. Nas últimas 24 horas, o estado também atestou a morte de mais nove pessoas, sendo sete do sexo masculino e duas do feminino. Já são, no total, 254 mortos pela doença no estado.

Há ainda 346 exames aguardando o resultado no Lacen e Marieux. Já são 4.889 curados da doença em todo o Acre. O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril.

A taxa de contaminação é de 1.053,9 casos para cada 100 mil habitantes. Todas as 22 cidades do Acre já registram casos da doença.

Os leitos de UTI específicos para Covid-19 estão concentrados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. São, ao todo, 48 leitos para atender pacientes graves no estado. Nesta sexta (12), 42 deles estavam ocupados, uma taxa de ocupação de 77%.

G1

Deixe seu comentário

comentários