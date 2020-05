Colono desaparece nas águas do rio Iaco, em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Um homem identificado até o presente momento como Sandro, residente na comunidade do Estirão Alcântara, rio Purus, desapareceu na manhã deste sábado (30), nas águas do rio Iaco, proximidades do porto da Praia do Amarilio.

Segundo informações, ele viajava em uma embarcação na companhia da esposa. O casal teria vindo à cidade fazer algumas compras e já retornava para a colônia. Em dado momento, Sandro que estava no timão do motor desmaiou e caiu dentro da água.

Sua esposa também caiu no rio, porém, conseguiu se segurar em um botijão de gás até ser resgatada por um morador que passava pelo local.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros, comandados pelo sargento C. Queiróz, foram acionados e já iniciaram as buscas, entretanto, até o momento não conseguiram encontrar o ribeirinho.

