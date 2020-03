Chapa forte: Aliança entre Gehlen Diniz e Toinha Vieira está perto de se concretizar

Redação Senaonline.net

Com a presença do vice-governador Major Rocha (PSDB), aconteceu na manhã desta terça-feira (17), uma reunião entre o deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas) e a ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB), para tratar sobre as Eleições municipais em Sena Madureira. Outros membros do PSDB também estiveram presentes.

Gehlen Diniz e Toinha Vieira costuram uma aliança para disputar a Prefeitura neste ano.

Para o deputado, a parceria está perto de se concretizar. “Estamos próximos de firmamos uma aliança entre Progressistas e PSDB. Em acontecendo isso, teremos o governador e o vice-governador apoiando essa candidatura”, disse Gehlen Diniz.

O nome do prefeito e vice ainda não está definido, mas dentro em breve, em um encontro a ser realizado em Sena Madureira, deverá ser apresentado à população.

O deputado Gehlen Diniz, líder do governo, tem um mandato atuante, o apoio do governador, e uma chapa de vereadores pronta para a eleição.

Já a ex-prefeita Toinha Vieira tem o apoio de milhares de eleitores fiéis, um nome limpo e serviço prestado ao município.

Em se confirmando a aliança, os analistas políticos veem chances reais de vitória.

