Casos de Covid-19 no Acre se aproximam de 15 mil e 399 mortos pela doença

Os casos novos confirmados de coronavírus no Acre saltaram nesta terça-feira (7). No boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), o Acre atingiu 14.941 contaminados pelo vírus e ainda, com mais cinco mortes, o número de vítima fatais chegou a 399. Foram 253 casos a mais nas últimas 24 horas, já que na segunda-feira (6) eram 14.688.

Veja como estão os casos de Covid-19 em cada cidade

Das cinco mortes, duas foram em Rio Branco; uma de Brasileia; uma de Sena Madureira e uma de Tarauacá. Apenas Jordão e Porto Walter seguem sem registrar mortos pela Covid-19.

Há ainda 130 exames aguardando o resultado nos laboratórios Lacen e Mérieux. Os dados do boletim mostram ainda que há 8.460 pessoas recuperadas no estado, 57% do total.

O estado está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, mantendo uma taxa de 1.694 casos para cada 100 mil habitantes e letalidade de 2,7%.

O Acre tem 53 leitos de UTI voltados para atendimento de pacientes graves de Covid-19. A taxa de ocupação dessas vagas chegou a 92% nesta terça, já que 49 leitos estão ocupados. Do total de vagas, 10 estão em Cruzeiro do Sul e as outras 43 em Rio Branco.

