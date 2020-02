Caso Amanda e Tauã: Acusados no duplo homicídio participam de audiência no Fórum de Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

A justiça de Sena Madureira promoveu nesta quinta-feira (27), a primeira audiência com os acusados nas mortes dos adolescentes Amanda Paiva, 14 anos e Tauã Oliveira, 16 anos, ocorridas em dezembro do ano passado.

No total, oito acusados foram interrogados no Fórum Desembargador Vieira Ferreira, com a presença do juiz de Direito Fábio Farias, do promotor da vara criminal, Thalles Ferreira e de quatro advogados de defesa.

Além daqueles que figuram como participantes da barbárie, também foram ouvidas algumas testemunhas e informantes. De agora em diante, o Ministério Público e a defesa terão um prazo de cinco dias para apresentar as alegações finais. Depois disso, o juiz Fábio Farias dará a sentença de pronúncia, por meio da qual, será confirmado se os acusados irão ou não a júri-popular.

Representando o Ministério Público, o promotor Thalles Ferreira, disse que manterá as denúncias ofertadas contra os acusados. “Esse é um caso que merece uma resposta imediata. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o mandante e os acusados de matarem os adolescentes Amanda e Tauã. Vamos sustentar a denúncia tanto em relação ao mandante das mortes quanto a seus executores, de modo a levá-los a julgamento. A expectativa é de que os mesmos sejam levados ao Tribunal do júri”, comentou.

Os acusados deverão responder pelos crimes de Homicídio duplamente qualificado, corrupção de menores, organização criminosa e ocultação de cadáver. Duas pessoas respondem, ainda, por falso testemunho.

MORTES OCORRERAM NO SEGUNDO DISTRITO DE SENA

De acordo com os autos do processo, as mortes de Amanda e Tauã ocorreram em dezembro do ano passado no Bairro Segundo Distrito. No dia 20 de dezembro eles desapareceram de suas famílias. Os corpos foram encontrados somente no dia 26 pela Polícia Militar, enterrados em uma cova rasa, numa região de mata fechada.

Segundo as investigações, os adolescentes foram torturados antes de serem mortos.

