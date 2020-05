casal é flagrado fazendo sexo em via pública, em Rio Branco

Com motéis fechados em decorrência do decreto emitido pelo governador Gladson Cameli (Progressistas), um casal decidiu fazer sexo em plena via pública na noite desta quinta-feira (30).

A imagem foi registrada por câmeras de segurança. Segundo informações, o ato ocorreu numa rua movimentada de Rio Branco, nas proximidades de um supermercado e de uma distribuidora.

A foto foi compartilhada pela jornalista Lília Camargo, na manhã desta sexta-feira, 01, no seu Facebook pessoal. “Com os motéis fechados, o povo tá se virando como pode. A desenvoltura foi filmada por câmeras de segurança”, afirmou.

A ação é considerada crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código

Fonte ac24horas

