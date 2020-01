Caravana do Democratas percorre cidades da Regional Purus e do vale do Juruá

Da Redação

Em mais uma demonstração de força, a Caravana do partido Democratas (DEM), liderada pelo deputado federal Alan Rick e o presidente estadual da sigla, Jairo Cassiano, esteve percorrendo vários municípios acreanos. Dessa vez, os compromissos foram cumpridos em cidades da Regional Purus e no Vale do Juruá.

Na Regional Purus, a caravana esteve em Manoel Urbano e Santa Rosa. Em Santa Rosa, o grande momento foi a filiação do vice-prefeito, Nego Kaxinawá, além da posse da nova diretoria.

Já no vale do Juruá, as reuniões se concentraram em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, sendo bastante prestigiadas. A equipe esteve, ainda, em Feijó e Tarauacá.

De acordo com Jairo Cassiano, presidente do Democratas no Acre, a meta principal é fortalecer mais ainda o partido para as eleições deste ano. “O Democratas tem na figura do deputado Alan Rick a sua principal liderança. Estamos percorrendo vários municípios do Acre, fazendo alianças e filiando várias lideranças em nosso partido. Só temos é que agradecer a receptividade de todos”, comentou.

Jairo confirmou também que o partido apresentará nomes tanto para disputa dos cargos de prefeito e vice-prefeito bem como para o cargo de vereador. “Estamos buscando alianças com outras lideranças da base do governo para que possamos lançar candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador. O fato é que, efetivamente, o Democratas está se estruturando nas cidades do Acre”, completou.

Além de participar das cerimônias de posse das novas diretorias, o deputado Alan Rick também fez uma espécie de prestação de contas de seu mandato. E mais que isso: Participou da entrega de maquinários e outros equipamentos repassados às prefeituras através de suas emendas parlamentares. “O nosso mandato tem sido voltado para atender os anseios da população acreana em várias áreas. É com esse formato que vamos continuar trabalhando. Por outro lado, estamos estruturando o Democratas nas cidades do interior do Acre para sairmos fortalecidos dessas eleições”, enfatizou.

Já na cidade de Sena Madureira, terra natal do presidente do DEM, Jairo Cassiano, vários nomes estão sendo sondados para disputar as eleições para vereador. O Democratas também estará na mesa de discussões que definirá o candidato a prefeito e a vice-prefeito do vale do Iaco.

Deixe seu comentário

comentários