Candidatos que não investirem nas mídias sociais poderão perder as eleições

Com o enfrentamento da pandemia de covid-19, os candidatos a prefeitos e vereadores poderão enfrentar dificuldades de se elegerem este ano, em decorrência do distanciamento social, já que muitos eleitores estão evitando receberem vistas em suas residências por medo da contaminação da doença.

O primeiro exemplo vem do município de Sena Madureira, nossa reportagem pode constatar que as famílias residentes na zona urbana e rural estão evitando visitas de pré-candidatos. Muitos eleitores estão acompanhando as ações de políticos com mandatos e novos nomes que irão concorrer pelas mídias sociais.

Caso esta situação relacionada a pandemia se resolva até as eleições a rejeição poderá diminuir junto à comunidade.

Ronaldo Duarte

