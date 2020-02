Campanha de vacinação contra o sarampo segue até 13 de março

Lilia Camargo

Mesmo não registrando nenhum caso de sarampo no Acre em 2019, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) alerta a população para a primeira fase da campanha de vacinação contra a doença, que já começou e vai até o dia 13 de março. A meta é alcançar pelo menos 3 mil pessoas entre 5 e 19 anos.

Considerada doença altamente contagiosa podendo levar à morte, a única forma de prevenção é através da vacina. Dos três mil esperados, 2.571 mil têm idade entre 5 a 9 anos. Já dos 10 aos 14 anos são esperados 1.227 mil adolescentes. O maior público está em Rio Branco, o segundo está no município de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre.

Segundo dados do ministério, foram encaminhadas neste ano 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral aos estados. O número corresponde a um aumento de 9% no volume de doses que foram solicitadas, segundo a pasta.

A campanha de vacinação faz parte de uma estratégia nacional para interromper a transmissão do sarampo e eliminar a circulação do vírus. As duas primeiras etapas ocorreram no ano passado. Em 2020, estão previstas mais duas. A primeira, entre junho e agosto para o público de 20 a 29 anos de idade, e outra, também em agosto, para a população de 30 a 59 anos de idade.

A doença

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.

Sintomas

febre acompanhada de tosse;

irritação nos olhos;

nariz escorrendo ou entupido;

mal-estar intenso;

Quem deve vacinar:

Dose zero: Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas (dose extra).

Primeira dose: Crianças que completarem 12 meses (1 ano).

Segunda dose: Aos 15 meses de idade, última dose por toda a vida.

Adultos

Tomou apenas uma dose até os 29 anos de idade:

Se você tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema vacinal com a segunda dose da vacina;

Quem comprova as duas doses da vacina do sarampo, não precisa se vacinar novamente.

Não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão ou não se lembra?

De 1 a 29 anos – São necessárias duas doses;

De 30 a 49 anos – Apenas uma dose.

Grávidas:

A vacina é contraindicada durante a gestação pois são produzidas com o vírus do sarampo vivo, apesar de atenuado. A gestação tende a diminuir a imunidade da mulher, o que deixa o sistema imunológico mais vulnerável e, por isso, a vacina pode desenvolver a doença ou complicações.

O recomendado pelo Ministério da Saúde é que a mulher que faça planos de engravidar tome todas as doses da vacina antes, podendo esta ser a tríplice ou a tetra viral, e mantenha toda a rotina prevista no Calendário Nacional de Vacinação atualizada, para se proteger e proteger o bebê.

