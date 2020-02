Bombeiros suspendem buscas a jovem que teria sido morto e jogado no rio Iaco

Redação Senaonline.net

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira suspenderam as buscas ao jovem José Júnior Rebouças, 19 anos, que teria sido morto e tido o corpo jogado no rio Iaco.

De acordo com o sargento C. Queiróz, todos os procedimentos foram adotados, entretanto, nenhum vestígio do corpo foi encontrado. “Realizamos uma varredura e também buscas superficiais, mas nada foi encontrado. Se por acaso algum morador encontrar os restos mortais, acione o 193 para fazermos o resgate”, comentou.

As buscas foram iniciadas no porto do Bairro da Vitória, rio Iaco, e os Bombeiros fizeram um longo percurso na tentativa de encontrar o rapaz.

Esse trabalho no rio Iaco foi feito depois que a Polícia Civil tomou conhecimento que criminosos teriam matado o rapaz e jogado o corpo no rio Iaco.

José Júnior Rebouças está há mais de duas semanas desaparecido de seus familiares.

O caso continua sendo investigado.

