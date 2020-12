Bombeiros resgatam morador que foi picado por jararaca na zona rural de Sena

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foi acionada neste domingo (13), para prestar socorro a um morador da zona rural que foi picado por uma cobra venenosa, da espécie jararaca. Trata-se de Tiago Cavalcante de Lima, 28 anos de idade.

Segundo informações, a ocorrência se deu no ramal linha seca, km 38, colocação Vale da providência. Tiago retornava das margens do rio Macauã, por volta das 20:30 horas, quando se deparou com a cobra no caminho de acesso a colocação. Relatos de outro morador indicam que ele tentou pegou a jararaca quando acabou sendo mordido.

Ao encontrar a vítima, os Bombeiros detectaram que tinha pouco inchaço no polegar esquerdo e Tiago não sentia dor, porém, o braço inteiro estava apresentando dormência e sua vista estava sendo afetada.

Como providência, foi providenciado o transporte na viatura do Corpo de Bombeiros até o Hospital João Câncio Fernandes para os atendimentos necessários. O jovem conseguiu sobreviver.

