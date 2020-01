Bombeiros resgatam barco e motor que afundaram no rio Iaco

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram resgatar, neste fim de semana, do fundo do rio Iaco uma embarcação e um motor B8 que afundaram na altura do porto do ‘Baba’.

De acordo com informações, três barcos estavam atracados em uma baleeira, porém, com a seca repentina do Iaco a baleeira afundou a popa e provocou os demais alagamentos. “Um dos proprietários acionou o Corpo de Bombeiros e conseguimos êxito na ação, evitando um prejuízo maior já que tanto o barco quanto o motor foram recuperados”, comentou o Sargento C. Queiróz.

Com relação a baleeira que ficou com a popa totalmente submersa, o proprietário irá providenciar um barco maior para fazer o chamado içamento.

Nesta época do ano acidentes dessa natureza tem sido registrados com certa frequência, principalmente no rio Iaco.

