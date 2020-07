Bombeiros debelam princípio de incêndio em cerâmica de Sena Madureira

Redação Senaonline.net

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foram acionados por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira (29), para conter um princípio de incêndio em uma cerâmica localizada no km 2, da estrada Xiburema. Com todo o esforço e técnica, foi possível controlar as chamas.

Segundo informações, o fogo começou perto de um dos fornos e atingiu uma pilha de madeira bem como a lateral da cobertura do estabelecimento. Não fosse a pronta intervenção dos Bombeiros algo de pior teria acontecido.

Até agora ninguém soube informar como iniciou o incêndio.

