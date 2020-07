Bombeiros conseguem debelar incêndio nas proximidades de Sena Madureira

Por: Edinaldo Gomes

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira conseguiram controlar na tarde deste domingo (19), um incêndio que teve início na altura do km 2, da BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

De acordo com informações do sargento C. Queiróz, as chamas se propagavam rapidamente quando os Bombeiros foram acionados. “O fogo teve início próximo ao Motel e se espalhou para outras áreas. A guarnição dos Bombeiros e da Brigada de incêndio florestal do município atuaram para debelar as chamas. Aguardamos o fogo chegar em uma área de vegetação mais baixa para poder extiguí-lo”, destacou.

Segundo consta, mais de 10 hectares de vegetação foram queimadas, porém, não houve ninguém ferido.

Até agora não há informação se esse incêndio foi criminoso ou acidental.

