Bombeiros capturam jiboia de 2 metros em área urbana de Sena Madureira

Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira capturaram na passagem de ontem para hoje para uma cobra jiboia que se encontrava em uma área urbana do município. Ao notar a presença do animal, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para evitar que a cobra fosse abatida por alguém.

Com a técnica adequada e também com a utilização de equipamentos, a cobra foi captura e devolvida ao seu habitat natural.

Essa ocorrência se deu no Bairro Bom Sucesso, próximo ao Sindissem.

Ainda na quarta-feira (21), os Bombeiros resgataram uma guariba, espécie de macaco, que estava sendo vítima de maus tratos. “Recebemos denúncias de que esse animal estava sofrendo maus tratos, por isso, fizemos o resgate e encaminhamos o mesmo para um centro de animais em Rio Branco”, confirmou o Sargento C. Queiróz.

