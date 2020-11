Boletim Sesacre desta terça-feira, 10, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 138 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta terça-feira, 10. Assim, o número de infectados subiu de 31.788 para 31.926 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 86.657 notificações de contaminação pela doença, sendo que 54.123 casos foram descartados. Atualmente 608 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 29.280 pessoas já receberam alta médica da doença. Enquanto isso, 113 pacientes seguem hospitalizados.

Mais 3 óbitos foram notificados nesta terça-feira, 10, sendo 1 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 704 em todo o estado.

Óbito do sexo masculino:

A.R.B.L., de 36 anos, morador de Rio Branco, deu entrada no dia 31 de outubro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, e faleceu no domingo, 8.

Óbitos do sexo feminino:

C.L.S., de 34 anos, moradora de Rio Branco, faleceu no último sábado, 7, no Hospital Santa Juliana. A data de sua entrada na unidade não consta nos registros.

M.N.D.M., de 82 anos, moradora de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 27 de outubro, no Hospital Regional do Juruá, e veio a óbito no domingo, 8.

