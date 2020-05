Boletim atual: 100 casos de Covid-19 são confirmados em Sena Madureira

Do boletim emitido ontem pra cá, surgiram 30 novos casos.

A saúde municipal também atesta que no momento atual há quatro pacientes internados no Hospital João Câncio Fernandes. Além disso, existem nove casos em análise no laboratório de Rio Branco.

Há pessoas infectadas nos seguintes Bairros: Bosque, Centro, Bom Sucesso, Ana Vieira, Segundo Distrito, Vila Militar, Pista, Vitória, Cristo Libertador, Eugênio Areal, Rua Siqueira Campos, Praia do Amarílio, CSU, Travessa Rosa Gonçalves, Jorge Alves Júnior e Cidade Nova.

O Boletim indica, ainda, que Sena Madureira já registrou 01 morte em decorrência da Covid-19. Por outro lado, 01 paciente conseguiu se recuperar da doença.

