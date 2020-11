BOLA GATO..Interior será decisivo nas eleições de Sena Madureira

A disputa política em Sena Madureira, terceira maior cidade do Estado do Acre, está acirrada na zona urbana, restando apenas os eleitores residente na zona rural, que serão decisivos para a vitória de um dos dois candidatos. O atual prefeito e candidato à reeleição Mazinho Serafim e sua comitiva estão praticamente morando na zona rural, mais nas mediações dos Rios Caeté e Macauã.

Já o candidato Gerlen Diniz e sua equipe armaram seus barracos nas regiões do Rio Yaco e Purus. Nossa reportagem conversou com o morado Carlos da Comunidade da Cachoeira, localizada no Rio Macauã, segundo ele, este ano os eleitores do interior estão sendo tratados como rei, tiram fotos, recebem abraços e tudo mais, ainda recebem centenas de promessas mirabolantes para serem cumpridas futuramente.

Nossa reportagem manteve contato na sexta e no sábado com mais de 46 pessoas residentes no interior em diferentes comunidades, para sabermos quem dos dois candidatos está melhor. A maioria destes eleitores nos afirmaram que varia muito, uns são Mazinho, e outros Gerlen, e só esperando a abertura das urnas para saber quem será o vencedor.

lembrando aos leitores que é muito importante cumprir suas obrigações eleitorais e escolher de forma democrática o seu representante. Boa sorte aos dois candidatos.

Ronaldo Duarte

