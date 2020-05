Batida entre carro e motocicleta deixa dois feridos em Sena Madureira

Redação Senaonline.net

Um acidente de trânsito registrado nesta segunda-feira (18), na Avenida Brasil, em Sena Madureira, deixou dois moradores feridos. Trata-se do radialista Roque Júnior e do autônomo conhecido como Camurça.

Segundo informações, os dois trafegavam em uma motocicleta quando chegaram a colidir lateralmente com uma caminhonete, próximo a Escola de Ensino Médio Dom Júlio. “Foi tudo muito rápido. O motorista da caminhonete sinalizou que ia virar para a Cunha Vasconcelos praticamente quando já estava virando, aí acabamos colidindo com o carro do mesmo”, comentou Roque Júnior.

O radialista ficou com várias escoriações pelo corpo, mas não sofreu nenhuma fratura. Já seu colega Camurça teve fraturas na clavícula e no pé, sendo transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco.

