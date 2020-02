Batelão que transportava animais alaga no rio Macauã

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Uma embarcação que fazia o transporte de bovinos naufragou no último final de semana no rio Macauã, nas proximidades da comunidade Lua Nova, distante aproximadamente cinco horas de voadeira do porto de Sena Madureira.

De acordo com as primeiras informações, ao menos cinco motores foram parar no fundo do rio. Apesar do incidente, as pessoas que estavam dentro do batelão conseguiram sobreviver.

Após o ocorrido, mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados para o local, mas naquela data não puderam ir porque estavam em outra missão no Rio Purus, cidade de Manoel Urbano.

Nesta segunda-feira, 03, por volta do meio-dia uma equipe deslocou-se para o lugar do naufrágio e deverá iniciar os trabalhos nesta terça-feira. “Nesses últimos dias atendemos pelo menos 05 operações de mergulhos. Dessa vez, o barco afundou com animais e cinco motores”, informou o sargento C. Queiróz.

Segundo ele, é fundamental que os ribeirinhos redobrem os cuidados, visto que, qualquer descuido pode ser fatal.

