Batelão naufraga nas águas do rio Purus

Um batelão com capacidade para 14 toneladas foi parar no fundo do rio Purus na noite de sábado (1º). Segundo informações, o proprietário do barco, o senhor José Narciso da Silva decidiu ancorá-lo próximo a cachoeira da perseverança já que não conseguiu passar pela cachoeira. Em razão de uma enchente repentina o batelão veio a soltar-se e naufragou ao bater em uns torrões.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar o batelão de dentro do rio bem como dois motores, sendo um B18 e outro de 13 HP. “Foi feito todo o trabalho necessário, sendo que conseguimos retirar os motores e ainda transportar o batelão até uma área de praia para ser recuperado posteriormente”, destacou o Sargento C. Queiróz.

Vale lembrar que no momento do alagamento não tinha nenhum morador dentro da embarcação.

