Três criminosos invadiram uma casa lotérica no bairro Portal da Amazônia, no Calafate, em Rio Branco, e roubaram todo o dinheiro do estabelecimento. Há informações, a priori, do roubo de aproximadamente R$ 3 mil.

Imagens das câmeras internas da unidade lotérica mostram o momento em que os bandidos entram armados e obrigam os clientes que estavam na fila a se afastarem até a parede do prédio.

Notícias da Hora

Deixe seu comentário

comentários