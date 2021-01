Aumento dos casos de covid e sistema à beira do colapso em Rio Branco preocupam infectologistas

A situação dos casos de covid-19 no Acre tem se agravado. Com a capacidade de leitos quase no limite, o momento preocupa quem atua na linha de frente no combate à pandemia. Os médicos infectologistas Jenilson Leite e Thor Dantas fizeram publicações revelando um cenário nada animador.

Jenilson Leite escreveu em sua página no Facebook que “a situação está cada dia mais complexa”. Ele visitou o Into, hospital referência no combate ao novo coronavírus. Ele contou que a unidade corre contra o tempo para abertura de mais 10 leitos de UTI.

“A Corrida dentro do hospital de servidores de saúde para atender todo mundo é frenética. Cada um atuando no seu limite. Há uma percepção que os pacientes estão chegando mais grave no momento da primeira consulta”, disse o médico acreano.

Jenilson demonstrou preocupação com a falta de cuidados que parte da população insiste em ter com relação à covid-19. “Na saída do Into, a imagem que mais impacta é a de pessoas no lago do amor sem máscara”.

O médico infectologista Thor Dantas também demonstrou preocupação com o aumento de casos de covid-19. Praticamente em uma prece, ele escreveu no twitter: “tempos difíceis, meu Deus! Se as trincheiras no front falassem…”, deixando a entender que a situação é caótica.

Deixe seu comentário

comentários