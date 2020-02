Aulas na escola Instituto Santa Juliana começam na próxima segunda-feira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Integrante da rede Estadual de ensino, a Escola Instituto Santa Juliana está recebendo uma obra de ampliação para atender as necessidades dos alunos, funcionários e da própria comunidade. Em razão disso, por lá, as aulas não começaram nesta segunda-feira (10).

A projeção para o início do ano letivo no Santa Juliana é para o dia 17 deste mês, conforme informou o professor Chardes Bispo, gestor da referida unidade de ensino.

Ao longo desta semana, os trabalhadores se concentram na obra para que seja concluída.

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Educação, está trocando toda a parte elétrica do Santa Juliana, construindo novas salas, o espaço para a Biblioteca, cozinha – incluindo a lavanderia, depósito e sala de vídeo. A escola também ganha uma sala para os alunos com necessidades especiais. A sala de AEE.

Para o professor Chardes Bispo, gestor, trata-se de um investimento importante. “Reforçamos a informação de que não iniciamos hoje o ano letivo por conta dessa ampliação. Por outro lado, estamos ganhando novos espaços que são fundamentais para o desempenho das atividades. Na próxima segunda-feira, 17, as aulas começam”, comentou.

A escola Instituto Santa Juliana é uma das mais tradicionais de Sena Madureira e, há anos, é tida como referência na cidade.

