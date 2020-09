Atendimentos no Laboratório de exames do Hospital de Sena serão retomados nesta segunda-feira

Por: Edinaldo Gomes

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), estará retomando nesta segunda-feira (14), os atendimentos no Laboratório de exames do Hospital João Câncio Fernandes. Com isso, os moradores que tem pedidos de exames feito pelo médico e não podem recorrer á esfera particular terão a oportunidade de fazer tais exames no Laboratório público.

Edgardina Matos, Gerente Geral do Hospital de Sena, disse nesta sexta-feira (11), que o retorno das atividades se dará graças a contratação de novos profissionais determinadas pelo governador Gladson Cameli. “O Governo contratou dois novos Bioquímicos e Técnico em Laboratório, possibilitando a reabertura do Laboratório. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao secretário estadual de saúde, Alisson Bestene. Quem ganha, com isso, é a comunidade”, frisou.

Todos os dias serão distribuídas 25 fichas para a comunidade. Os interessados devem procurar a recepção do Hospital João Câncio Fernandes às 14 horas do dia anterior aos atendimentos.

