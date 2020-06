Ataque cardíaco,pode ter sido a causa da morte do advogado encontrado morto em quarto de hotel no município de Manoel

O advogado acreano Mario Jorge Cruz foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira, 4, em um quarto de hotel no município de Manoel Urbano, o proprietário do imóvel afirmou que não fora encontrado nenhum objeto ou substância suspeita junto ao corpo e, a princípio, a hipótese é de que a vítima tenha sofrido um ataque cardíaco, uma vez que, segundo conhecidos, Cruz já havia tido problema no coração.

Peritos do Instituto Médico Legal (IML) já fizeram a remoção do corpo. De acordo com testemunhas, o advogado havia chegado ao hotel do município na tarde dessa quarta-feira, 3. Como até às 11 horas de hoje ele não havia saído do quarto e seu carro permanecia no estacionamento, o gerente do hotel resolveu abrir a porta.

Ao se deparar com o homem desacordado, a polícia local e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, que constatou o falecimento do advogado.

