Assalto a idosos e incêndio em Escola: Dois maiores e um menor figuram como autores dos crimes

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

Em um curto espaço de tempo a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu localizar e prender todos os envolvidos na prática de um assalto e em um incêndio a uma Escola da rede estadual. Trata-se de dois maiores de idade e um menor que, inclusive, confessaram a autoria.

A primeira invertida dos infratores foi na casa de dois idosos, localizada no ramal Mário Lobão. Apontado como mentor do assalto, o menor de 17 anos teria chamado os demais envolvidos para tal prática, tendo informações que os moradores são aposentados e estariam com dinheiro em casa.

Armados com uma escopeta de fabricação caseira, eles renderam os idosos e subtraíram a quantia de 700 reais.

Consta na apuração da Polícia que tão logo consumaram os fatos, os criminosos se dirigiram para a Escola Madalena Nunes de Andrade que fica no mesmo ramal, onde passaram a consumir bebida alcoólica. Em determinado momento, resolveram arrombar a porta da escola e atear fogo. Os Bombeiros ainda foram acionados, mas a unidade de ensino foi destruída pelas chamas.

A Escola Madalena Nunes, conforme informações, foi construída pelo Governo do Estado no segundo semestre do ano passado, atendendo reivindicações da comunidade. “Essa Escola não tinha sido simplesmente reformada. Ela foi construída. Quando assumimos o Núcleo, não tinha sequer água e energia nessa unidade. Quando, finalmente, conseguimos deixá-la equipada ocorre uma situação grave como essa. Pra gente que é da área da educação é triste ver uma situação dessa”, comentou Irlane Diniz, coordenadora da Educação Estadual, em Sena.

Ela adiantou que na semana que vem estará em Rio Branco para tratar sobre as providências a serem tomadas do ponto de vista de um novo espaço para a comunidade. “Vamos fazer um estudo junto com a equipe do Governo para ver o que é mais viável”, destacou.

No que tange a captura dos acusados, o Tenente Fábio Diniz, da Polícia Militar de Sena, enalteceu o trabalho da equipe. “Capturamos os envolvidos e recuperamos praticamente todo o dinheiro do assalto. Infelizmente com relação a escola não podemos fazer muito para evitar, mas o fato é que os mesmos não ficarão impunes já que foram presos. Parabenizamos todo o empenho dos policiais”, mencionou.

Além da apreensão do dinheiro, a PM também apreendeu a escopeta utilizada pelo trio.

Uma equipe da Polícia Civil, comandada pelo delegado Marcos Frank também esteve no local.

Os dois maiores de idade deverão ser encaminhados ainda hoje para o presídio Evaristo de Moraes. Já o menor terá como destino o Centro Sócioeducativo Purus.

