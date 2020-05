Ascensão: Sena Madureira contabiliza 22 casos de Coronavírus até agora

O que chama atenção e ao mesmo tempo preocupa às autoridades da saúde e que começou a chamada ‘transmissão comunitária’, ou seja, o infectado não sabe de quem contraiu a doença.

Fontes nos repassaram que as situações mais críticas estão instaladas nos Bairros Segundo Distrito, Bosque e Centro. Esses Bairros concentram o maior número de infectados.

TESTE RÁPIDO

Os casos confirmados de ontem para hoje se deram por meio da realização do teste rápido feito no Hospital João Câncio Fernandes. “O teste rápido é realizado com pacientes que apresentam os sintomas há alguns dias”, confirmou Elvys Danny, Diretor do Hospital.

Além dos 22 confirmados,ha ainda 9 em análise.

Edinaldo Gomes

Deixe seu comentário

comentários