Após troca de tiros, dupla de assaltantes é morta pela PM em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta sexta-feira, 6, dois assaltantes foram mortos pela Polícia Militar, após uma tentativa de assalto a uma loja comercial localizada no Centro da cidade. De acordo com informações preliminares apuradas no local, a polícia teria agido rápido na tentativa de inibir um assalto que seria realizado pela dupla.

Após uma troca de tiros, um dos assaltantes foi morto no local onde tudo começou. Já seu comparsa, que teria tentado fugir em uma motocicleta, foi morto alguns metros depois, na Avenida Coronel Mâncio Lima.

Uma aglomeração de pessoas foi registrada nos dois locais onde os assaltantes foram mortos; a Polícia Militar bloqueou as ruas para o trafego de veículos.

O corpo dos dois homens ainda encontra-se em meio a estrada, aguardando a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis ao caso.

