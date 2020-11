Após roubo na zona rural, bandido troca tiros com a PM de Sena e leva a pior

Redação Senaonline.net

Um grupo formado por cinco criminosos ofertou na passagem de ontem para hoje momentos de terror para moradores do ramal dos terçados, situado na zona rural de Sena Madureira.

De acordo com denúncia feita para a Polícia Militar, eles intencionavam, num primeiro momento, invadir a casa de um morador conhecido como Ricardo para subtrair sua camionete, entretanto, ao chegarem no local, o morador não estava em casa e seus cães impediram a entrada do grupo no quintal.

Insatisfeitos com a ação que não deu resultados, os bandidos foram até outra residência e, armados, renderam uma família inteira, incluindo crianças. Um deles, com muita ousadia, ainda beijava, forçadamente, a boca de uma criança de apenas 3 anos de idade. Dessa residência, eles roubaram vários objetos.

Uma equipe da Polícia Militar de Sena Madureira foi acionada e realizou um cerco nesse ramal e localidades adjacentes. Em dado momento, dois dos bandidos se aproximaram de um bloqueio policial e não atenderam a voz de parada. Pelo contrário, abriram fogo contra os policiais. Em revide, a PM acabou baleando um dos envolvidos identificado como Wiliam. Ele foi alvejado na coxa direita.

Wiliam é considerado perigoso já que tem cinco passagens pela Polícia por roubo e recentemente tinha cortado a tornozeleira eletrônica, sendo considerado foragido da justiça.

O outro meliante fugiu, mas foi capturado por volta das 6 horas da manhã. Os demais se embrenharam na floresta e não foram localizados.

O baleado foi encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco para os devidos atendimentos. Após se recuperar, deverá regressar para o presídio da capital.

