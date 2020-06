Após polêmica, prefeito de Sena diz que não pediu a “cabeça” do Delegado Marcos Frank

Redação Senaonline.net

A provável transferência forçada do delegado de Sena Madureira Marcos Frank vem repercutindo negativamente entre a população. Os moradores não querem que o delegado seja mandado pra outra cidade, pois o mesmo vem desempenhando um relevante trabalho no combate ao crime juntamente com sua equipe.

Em vários sites acreanos e nas redes sociais, levantou-se a informação de que supostamente o prefeito Mazinho Serafim (MDB), teria pedido ao governador a transferência do delegado, uma vez que o profissional vem investigando irregularidades na administração municipal, sendo que, em datas passadas, um funcionário da secretaria de saúde foi preso por utilizar um veículo público para fins particulares.

Além disso, está em curso outra investigação que apura a contratação de um funcionário fantasma por parte de uma empresa. Nesse caso, pessoas ligadas ao prefeito teriam recebido verbas de maneira ilegal.

Pressionado pela opinião pública, o prefeito fez uma postagem no facebook negando que tenha pedido ao governador a saída do delegado. Segundo Mazinho, não tem nada contra Marcos Frank: “Não tenho nada contra o delegado. Nunca pedi a transferência de ninguém muito menos pedir algo tão absurdo para o governador. Estou achando isso tudo muito estranho, mas que prove quem comenta. Da minha parte acredito na polícia civil que vem fazendo um bom trabalho”, escreveu o prefeito.

Vereadores, líderes comunitários e até mesmo policiais militares se manifestaram contra o desligamento do delegado Marcos Frank da cidade de Sena Madureira em face do trabalho sério que o mesmo vem fazendo no município.

Deixe seu comentário

comentários