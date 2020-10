Após fraturar a coluna, menina de 13 anos passa por cirurgia em Rio Branco e não ficará tetraplégica

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

A estudante Jennifer Cristina Araújo dos Santos, 13 anos de idade, residente no Bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, foi vítima de um acidente doméstico no último sábado (10) e acabou sofrendo fraturas na coluna e no pé.

De acordo com informações, ela teria ido à colônia do avô, localizada na altura do km 45 da estrada de Manoel Urbano à passeio. Em dado momento, subiu em um pé de mangueira para colher frutos e findou caindo de uma altura aproximada de 5 metros.

Socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Jennifer deu entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes e em seguida foi transferida para a Fundação Hospitalar, em Rio Branco. “Quero agradecer a equipe da saúde tanto de Sena Madureira quanto de Rio Branco. Agradeço também todas as pessoas que fizeram orações. Foram muitas. Os médicos me disseram que foi um milagre. Graças a Deus minha filha não vai ficar paraplégica”, comentou a professora Mary, mãe de Jennifer.

Mediante a realização da cirurgia, foram implantados seis pinos em sua coluna.

Jennifer Cristina continua internada, porém, se recupera progressivamente.

Deixe seu comentário

comentários