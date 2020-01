Após enfrentar record de calor, AC terá próximos dias de muita chuva, diz Friale

O dia já amanheceu chuvoso e segundo o pesquisador Davi Friale, os dias secos e muito quentes das últimas semanas darão uma boa trégua no Acre.

Mas ele alerta: “A maioria dos dias desta semana serão com chuvas, podendo ocorrer transtornos à população de pontos vulneráveis. Em alguns pontos, o acumulado pluviométrico poderá ficar acima de 100mm nestes últimos dias de janeiro de 2020. Assim, alertamos a população para a possibilidade de inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés, queda de galhos e árvores e deslizamentos de terra”.

No domingo (26), Rio Branco registrou recorde de calor. “As duas noites anteriores foram as mais quentes do ano até agora, com mínimas, ao amanhecer, de 24,3ºC, conforme dados coletados pela REDEMET (Aeronáutica). No entanto, esta temperatura, em Rio Branco, não superou a máxima do ano passado, quando foram registrados 36,4ºC, no dia 8 de setembro”, explicou o pesquisador.

No Acre, a maior temperatura de 2020, até o momento, foi registrada em Feijó, com 36,4ºC, no dia 8 de janeiro. Em Cruzeiro do Sul, a máxima deste ano, até o momento, foi 35,7ºC, também no dia 8 de janeiro.

Temperaturas para esta terça:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 26 e 28ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri e Capixaba, mínima, entre 20 e 22ºC, e máxima, entre 25 e 27ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Porto Walter, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Marechal Thaumaturgo e Jordão, mínima, entre 22 e 24ºC, e máxima, entre 30 e 32ºC;

– Tarauacá, Feijó e Santa Rosa do Purus, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 31 e 33ºC;

– Acrelândia e Plácido de Castro, mínima, entre 21 e 23ºC, e máxima, entre 27 e 29ºC.