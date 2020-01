Após alagamento, Bombeiros retiram motor do fundo do rio Iaco

Por: Edinaldo Gomes

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira foram acionados nesse último final de semana para uma ocorrência na comunidade Porto Certo, rio Iaco. Um barco afundou e o motor foi parar no fundo do rio.

De acordo com o Tenente Gustavo Marinho, comandante dos Bombeiros em Sena, vários mergulhos foram realizados, atingindo êxito na operação. “Felizmente conseguimos encontrar o motor e evitar maior prejuízo para o ribeirinho”, comentou.

Nesta época de cheia dos rios esse tipo de ocorrência acaba se tornando comum em Sena Madureira. os Bombeiros recomendam que os moradores procurem amarrar os motores nas embarcações para facilitar os trabalhos em um eventual incidente.

