Aos 80 anos, seu “Antônio flor” continua sendo o chaveiro mais requisitado de Sena Madureira

Nascido no seringal Fortaleza, rio Iaco, o aposentado Antônio Pessoa do Nascimento, conhecido como “Antônio flor”, é o chaveiro mais requisitado da cidade de Sena Madureira. Ele atua nessa atividade há cerca de 40 anos e já conseguiu tirar muita gente do “aperto”.

Todas as vezes que as pessoas perdem suas chaves, sejam de casa, carro, entre outros, procuram seu “Antônio flor” para resolver o problema. “Um dia desses uma mulher veio aqui dizendo que há quatro dias vinha entrando pela janela da casa porque tinha perdido a chave da porta. Conseguimos resolver a situação”, contou.

O chaveiro mais experiente do vale do Iaco é, na verdade, um autodidata. Estudou somente até a 4ª série primária e aprendeu a fazer chaves, tirar cópias de chaves, sozinho. “Ainda jovem eu trabalhava com meu pai e meus irmãos numa oficina e tinha uma gaveta que todo mundo mexia. Decidi colocar um cadeado e fazer a chave. Foi assim que tudo começou”, relembra.

Outra ocorrência marcante diz respeito a uma mulher que ficou presa por horas dentro de um banheiro. “Nesse caso especificamente, dava pra ver a angústia da mesma, mas conseguimos abrir a porta e tudo ficou bem”, contou.

Até mesmo para abrir portas de agências bancárias, seu Antônio flor já foi acionado. “Ele é um profissional excelente. Sempre demonstra seriedade no que faz. Sena Madureira é privilegiada por contar com um chaveiro tão eficiente”, comentou o morador João Paulo Lima.

Ele é casado há 50 anos, porém, não tem filhos.

Indagado se vem treinando alguém para substituí-lo, o mesmo informou que ensinou dois sobrinhos, entretanto, estes optaram por atuar em outro ramo.

Hoje seu “Antônio flor” tem 80 anos de idade, mesmo assim todos os dias ‘bate o ponto’ em sua própria residência, localizada no Bairro do Bosque.

