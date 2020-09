Aos 46 anos, morador de Sena Madureira morre em Rio Branco vítima da Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), divulgou na tarde deste domingo (13), mais um Boletim epidemiológico e, nele, consta a morte do morador de Sena Madureira I.M.C, 46 anos, vítima da Covid-19.

Redação, com informações de Edinaldo Gomes

De acordo com informações, após testar positivo para a doença, ele foi internado no Hospital de campanha de Sena Madureira e posteriormente foi transferido para o Into, em Rio Branco, dada a evolução dos sintomas. I.M.C faleceu na data de ontem. Seu corpo foi sepultado em Sena Madureira.