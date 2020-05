Alívio: 37 pessoas estão curadas da Covid-19, em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Senaonline.net

O Boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira nesta terça-feira (26), revela uma boa notícia. Pelo menos 37 moradores que contraíram a Covid-19 estão curados. Alguns deles estiveram internados no Hospital João Câncio Fernandes. Outros cumpriram o isolamento domiciliar, recomendado pelos profissionais da saúde.

A idosa Maria Roselir Soares da Silva, 66 anos de idade, moradora no Bairro Rosa Gonçalves, conseguiu a reabilitação. Mesmo tendo problemas com relação a Hipertensão arterial e outros, ela venceu a doença. “Pra honra e glória do Senhor, minha mãe está recuperada. Vi minha mãe praticamente morta, sem forças pra nada, mas tomou a medicação de maneira correta, passou vários dias fazendo o tratamento e hoje não sente mais nada com relação a doença. Estamos felizes”, comentou Sainá Soares, filha de dona Maria Roselir.

Os dados mostrados hoje pela saúde demonstram que o paciente não está sentenciado a morte ao testar positivo para a covid-19. Cada organismo reage de maneira diferente.

Apesar da boa notícia, o boletim apontou que houve um aumento significativo no número de casos em Sena, saltando de 159 para 175.

No momento atual, há dois moradores internados no Hospital João Câncio Fernandes.

